Уравнения решите под цифрлй 3 , 5

Математика
Уравнения решите под цифрлй 3 , 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) х = (6*5)/3     х = 10 5) х =  *      х = 21/5    х = 4,2 
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