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Уравнения решите под цифрлй 3 , 5
Математика
Уравнения решите под цифрлй 3 , 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) х = (6*5)/3 х = 10 5) х = * х = 21/5 х = 4,2
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