Разберите слово по составу Лисонька

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Разберите слово по составу Лисонька
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лис корень оньк суффикс а окончание лисоньк основа
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Разберите слово по составу Лисонька
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