Решите уравнения P+Na-gt; P+CI2-gt; P2O5+KOH-gt; K3PO4+AgNO3-gt; P2O5+K2O-gt;
Химия
Решите уравнения P+Na-gt; P+CI2-gt; P2O5+KOH-gt; K3PO4+AgNO3-gt; P2O5+K2O-gt;
Ответ(ы):
Гость:
3Na + P = Na3P 2P + 5Cl2 = 2PCl5 P2O5 + 6KOH = 2K3PO4 + 3H2O K3PO4 + 3AgNO3 = 3KNO3 + Ag3PO4 P2O5 + 3K2O = 2K3PO4
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