Характеристика приматов.

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Размеры приматов изменчивы. Длина тела от 8,5-10-12 см (долгопяты, лемуры, тупайи) до 180 см (гориллы). Хвост может отсутствовать (человекообразные обезьяны, человек), быть слабо развитым (некоторые лемуры) или сильно развитым (многие обезьяны, тупайи). У ряда видов хвост хватательный (некоторые цепкохвостые обезьяны Нового Света). Большинство приматов имеет пятипалые стопоходящие конечности. Первый палец, как правило, противопоставляется остальным, образуя хватательные конечности. У большинства видов на пальцах есть ногти. Волосяной покров у низших приматов густой и мягкий, хорошо делится на все категории. У большинства высших приматов он также густой и мягкий, но деление на категории выражено слабее. Самки тупай имеют от 1 до 3 пар сосков, лори - 2-3 пары, долгопятов - 2 пары, а самки всех других приматов - одну пару сосков в области груди или подмышек. Для черепа характерен крупный мозговой отдел. Глазные орбиты направлены больше вперед, чем в бока; зрение стереоскопическое. Зубная формула= 18 - 38. Резцов может быть меньше или они совсем отсутствуют (верхние резцы некоторых лемуров), в других случаях они сильно увеличены в размерах (руконожки). Предкоренные сходны по форме с клыками или коренными зубами, обычно двувершинные. Печень лопастная. Есть желчный пузырь. Желудок у большинства видов простой. Слепая кишка развита. У большинства (за исключением долгопятов, шерстистых обезьян и людей) имеется os penis. Ведут приматы преимущественно древесный образ жизни (некоторые тупайи, кольцехвостый лемур и бабуины в основном наземные формы). Держатся небольшими, реже крупными группами. Активность, как правило, дневная и лишь у немногих представителей - ночная. Некоторые лемуры (крысиные и мышиные маки) впадают в летнюю спячку на жаркий, сухой сезон. По характеру питания имеют тенденцию к всеядности с различными отклонениями в сторону растительноядности или плотоядности в зависимости от вида, времени года и местообитания. Высшая нервная деятельность некоторых представителей достигает наиболее совершенного развития по сравнению с другими млекопитающими. У большинства видов самка приносит по одному, в большей или меньшей степени беспомощному, детенышу. У низших приматов, по-видимому, размножение сезонное, некоторые виды имеют по два помета в год. У высших приматов сезонности в размножении нет. Самки имеют по одному помету в год. Тарзан - приемыш обезьяныРучной орангутан Уильяма ФернессаВольфганг Келер и Роберт ЙерксФ. Кювье об “уме” и инстинкте животныхЧеловекообразные обезьяны и их особенности