Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного.Сколько буханок ч??рного и белого хлеба продадут за неделю?
Математика
Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного.Сколько буханок ч??рного и белого хлеба продадут за неделю?
Ответ(ы):
Гость:
50*7=300-белого 20*7=140-черного
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