Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного.Сколько буханок ч??рного и белого хлеба продадут за неделю?

Математика

Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного.Сколько буханок ч??рного и белого хлеба продадут за неделю?

Автор: Гость