Выпишите слова-названия предметов поставив их в начальную форму. Вышел в классе ?? к доске. Встал. Стою с мелком в руке.
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Выпишите слова-названия предметов поставив их в начальную форму. Вышел в классе ?? к доске. Встал. Стою с мелком в руке.
Ответ(ы):
Гость:
Класс, доска, мел, рука
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Выпишите слова-названия предметов поставив их в начальную форму. Вышел в классе ?? к доске. Встал. Стою с мелком в руке.
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