Выпишите слова-названия предметов поставив их в начальную форму. Вышел в классе ?? к доске. Встал. Стою с мелком в руке.

Русский язык

Выпишите слова-названия предметов поставив их в начальную форму. Вышел в классе ?? к доске. Встал. Стою с мелком в руке.

Автор: Гость