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При каком х значения выражений х-8 и 2х+7 равны?
Алгебра
При каком х значения выражений х-8 и 2х+7 равны?
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Ответ(ы):
Гость:
Х-8 и 2х+7 равны при x=-15
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