Өздік етіске 5 сөйлем курап периндерши әдебиеттің создеримен

Қазақ тiлi
Өздік етіске 5 сөйлем курап периндерши әдебиеттің создеримен
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Айгул кітап оқыды. Асан жуынды. Анар таранды.Жанас тонға оранды. Сәуле киінді.
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