В классе занимаются плаванием 6 человек,что составляет две седьмых класса.сколько всего учеников в этом классе.
Математика
В классе занимаются плаванием 6 человек,что составляет две седьмых класса.сколько всего учеников в этом классе.
Ответ(ы):
Гость:
6:27=61*72=мы шесть сократим на два и получтся три=31*71=211=21
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Математика
В классе занимаются плаванием 6 человек,что составляет две седьмых класса.сколько всего учеников в этом классе.
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