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звуко-буквенный анализ слова поёт
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звуко-буквенный анализ слова поёт
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Ответ(ы):
Гость:
Поёт-(пойот) ударение на 2 о
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