Напишите уравнения реакции кислорода с калием К
Химия
Напишите уравнения реакции кислорода с калием К
Ответ(ы):
Гость:
4K+O2=2K2O (получение оксида - наименее вероятный исход реакции, где степень окисления кислорода -2) 2K+O2=K2O2 (пероксид, где степень окисления кислорода -1) K+O2(изб)=KO2 (надпероксид - наиболее вероятный исход реакции, где степень окисления кислорода -0,5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров , а во второй - 18. В первый ки??ск привезли на 42 кг помидоров больше, чем во второй . Скол...