Напишите уравнения реакции кислорода с калием К

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4K+O2=2K2O (получение оксида - наименее вероятный исход реакции, где степень окисления кислорода -2) 2K+O2=K2O2 (пероксид, где степень окисления кислорода -1) K+O2(изб)=KO2 (надпероксид - наиболее вероятный исход реакции, где степень окисления кислорода -0,5)