В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров привезли во второй киоск
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров привезли во второй киоск
Ответ(ы):
Гость:
25-18=7(ящ.) 42:7=6(кг)- в одном ящике 25*6=150(кг)- привезли в первый магазин 18*6=108 (кг)- привезли во второй магазин 150+108=258 (кг)-всего Ответ: 258 килограммов.
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