В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров привезли во второй киоск

Математика

В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров привезли во второй киоск

Автор: Гость