Общество в узком смысле слова-это?
Обществознание
Общество в узком смысле слова-это?
Ответ(ы):
Гость:
В узком смысле, общество- форма жизни людей
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