Сколько целых+чисел расположено на координатной прямой между -22 и 43
Математика
Сколько целых+чисел расположено на координатной прямой между -22 и 43
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