Пожалуйста, помогите!!! Гололва не работает. 3 и 4 плиииииз!!!

Математика
Пожалуйста, помогите!!! Гололва не работает. 3 и 4 плиииииз!!!
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