Найдите значение выражения (3b-8)(8b+3)-8b(3b+8) при b=-5,2
Алгебра
Найдите значение выражения (3b-8)(8b+3)-8b(3b+8) при b=-5,2
Ответ(ы):
Гость:
24bkvadrat+9b-64b-24-24bkvadrat-64b=-119b-24=-119•(-5,2)-24=618,8-24=594,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
№1. Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, соде??жащего 10% примесей? №2. Какой объём углекислого газа получ...
Химия
№1. Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, соде??жащего 10% примесей? №2. Какой объём углекислого газа получ...
Русский язык
Народ помогите написать сочинение на тему:Моя прогулка с динозаврами чтобы было (5 названий)динозавров.