Как растения размножаются детками ?
Биология
Как растения размножаются детками ?
Ответ(ы):
Гость:
Существует 3 способа размножения растений-вегетативный, бесполый и половой. Вегетативное размножение-это размножение с помощью корня, стебля и листа. При бесполом размножении образуются особые клетки-споры, из которых вырастают новые самостоятельные особи. Обычно такое размножение у водорослей и грибов. Половое размножение отличается от вегетативного и бесполового. Происходит слияние двух половых клеток-гамет(они бывают мужские и женские). Вот так появляются детки у растений))))
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