Составьте пожалуйста 10 предложений на тему кем я хочу стать

Английский язык
Составьте пожалуйста 10 предложений на тему кем я хочу стать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу стать миллионером. дальше не знаю))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте пожалуйста 10 предложений на тему кем я хочу стать
Ответить
Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км....
Ответить
Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км....
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения я дошел до аллеи парка и сел под большим дубом
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения я дошел до аллеи парка и сел под большим дубом
Ответить