Помогите пж с 260-264
Математика
Помогите пж с 260-264
Ответ(ы):
Гость:
260 65-15-12-25=13 - кол-во синих 13/65=1/5= часть синих шариков 261 36-12=24 - мальчики 12/36=1/3 - девочки 24/36=2/3 - мальчики 262 18-12=6 - осталось проехать 6/18=1/3 - осталось проехать 12/18=2/3 - проехал 263 30-16=14 - мальчики 14/30=7/15 - мальчики 16/30=8/15 - девочки 264 25-15=10 - маленькие 15/25=3/5 - большие 10/25=2/5 - маленькие
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