1. Почему климат Арктики менее суров, чем климат Антарктики? 2. Почему айсберги Ан??арктиды живут дольше (10-12 лет) чем айсберги Гренландии (4-6 лет)? 3. В Антарктиде найдены уголь, известняк, окаменелые папоротники и др,о...

География

1. Почему климат Арктики менее суров, чем климат Антарктики? 2. Почему айсберги Ан??арктиды живут дольше (10-12 лет) чем айсберги Гренландии (4-6 лет)? 3. В Антарктиде найдены уголь, известняк, окаменелые папоротники и др,объяснить наличие полезных ископаемых. 4. Почему охрана природы Антарктиды является важнейшей международной задачей?

Автор: Гость