1. Почему климат Арктики менее суров, чем климат Антарктики? 2. Почему айсберги Ан??арктиды живут дольше (10-12 лет) чем айсберги Гренландии (4-6 лет)? 3. В Антарктиде найдены уголь, известняк, окаменелые папоротники и др,о...
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