Задача на Прямо пропорциональную зависимость. Товарный поезд, двигаясь со скорос??ью 15 км/ч, прошел 720 км. Сколько километров пройдет за это же время пассажирский поезд, который движется со скоростью 60 км/ч ?. помогите если ...

Математика
Задача на Прямо пропорциональную зависимость. Товарный поезд, двигаясь со скорос??ью 15 км/ч, прошел 720 км. Сколько километров пройдет за это же время пассажирский поезд, который движется со скоростью 60 км/ч ?. помогите если кто разбирается в этом
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