Звуко- буквенный анализ слов блузка, каток

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Букв 6, звуков 6:б → [б]—согласный, парный твердый, парный звонкий л → [л]—согласный, парный твердый, непарн. звонкий, сонорный у → [у]—гласный, ударный з → [с]—согласный, парный твердый, парный глухой к → [к]—согласный, парный твердый, парный глухой → [а]—гласный, безударный Букв 5, звуков 5:к → [к]—согласный, парный твердый, парный глухой а → [а]—гласный, ударный т → [т]—согласный, парный твердый, парный глухой о → [а]—гласный, безударный к → [к]—согласный, парный твердый, парный глу