1. Как нужно изменить расстояние от точечного источника света, чтобы уменьшить в 4 ??аза освещенность поверхности, перпендикулярной световым лучам?

Физика
1. Как нужно изменить расстояние от точечного источника света, чтобы уменьшить в 4 ??аза освещенность поверхности, перпендикулярной световым лучам?
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