Фонетический разбор слова мама
Русский язык
Фонетический разбор слова мама
Ответ(ы):
Гость:
Ма-ма - 2 слога первый ударный [м] - согл., зв. непар., твёрд [а] - гласн., ударн [м] - согл., зв. непар., твёрд [а] - гласн., безударн 4 буквы 4 звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде
Математика
В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде