Определить место звука "с"в словах ананас,сом,лис

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Определить место звука "с"в словах ананас,сом,лис
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Ответ(ы):
Гость:
V konce, v na4ale i v konce
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Определить место звука "с"в словах ананас,сом,лис
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