В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде
Математика
В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде
Ответ(ы):
Гость:
1) 10*2=20(лампочек) - красных 2)10*3=30(лампочек) - синих 3)30+20=50 (лампочек) - всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде