В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде

Математика

В гирлянде 2 ряда кррасных лампочек по 10 в каждом.И 3 ряда синих лампочек по 10 в каждом.Сколько всего лампочек в гирлянде

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