Синтаксический разбор предложения я дошел до аллеи парка и сел под большим дубом

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Повест,невоскл,, простое, союзное, осложн. однородными сказуемыми, выраженными глаголами, двусоставное, распростр. Я -подлежащее, выраженное мест, подчёркиваем одной чертой, дошёл, сел - сказуемые, двумя чертами, выраж.глаголами, до аллеи - обстоятельство, подчёркиваем точка-тире-точка-тире; дубом - дополнение, подчёркиваем просто пунктиром, большим - определение, волнистой линией. Предлог под берём в квадрат, союз и - в круг, потому что союз. Всё. Если нужна схема, то она тоже простая: /______ две сплошных черты_._._._.союз "и" пишете снова две сплошные черты сказуемого, потом _ _ _ _ /