Физика помогите на горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скор??стью 36 км/ч в течение 20 мин а затем проехал спуск со скоростью 72 км/ч за 10 мин.Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути ЗАРАНЕ...

Физика

Физика помогите на горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скор??стью 36 км/ч в течение 20 мин а затем проехал спуск со скоростью 72 км/ч за 10 мин.Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН

Автор: Гость