Физика помогите на горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скор??стью 36 км/ч в течение 20 мин а затем проехал спуск со скоростью 72 км/ч за 10 мин.Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути ЗАРАНЕ...
Физика
Физика помогите на горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скор??стью 36 км/ч в течение 20 мин а затем проехал спуск со скоростью 72 км/ч за 10 мин.Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
Ответ(ы):
Гость:
Дано: V ₁ = 36 км/ч = 10 м/с V₂ = 72 км/ч = 20 м/с t ₁ = 20 мин = 1200 с t ₂ = 10 мин = 600 с V ср - ? Решение: V ср = S₁ + S₂ / t₁ + t₂ S₁ = V₁ · t₁ S₁ = 10 · 1200 = 12000 м S₂ = V₂ · t₂ = 20 · 600 = 12000 м V ср = (12000 + 12000) / (1200 + 600) V ср = 24000/1500 = 13,3 м/с Ответ: средняя скорость автомобиля на всем пути равна 13,3 м/с.
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