Найдите в стихотворении Тютчева "Неохотно и не смело солнце смотрит на поля"Неохо??но и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой... Зе...
Литература
Найдите в стихотворении Тютчева "Неохотно и не смело солнце смотрит на поля"Неохо??но и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой... Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Все сердитей и смелей. Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля. Найдите метафоры,олицетворения,сравнения,эпитеты. еще аллитерацию ассонанс антитезы анафоры
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