Народ помогите написать сочинение на тему:Моя прогулка с динозаврами чтобы было (5 названий)динозавров.

Гость: Гость:

Гуляя по юрскому периоду, я проходил через огромные деревья, высотой в 30 а то и 40 метров. На высоте птичьего полета кружили птерадактели. Издалека виднелась поляна а которой водились плевиозавры мирно жуя траву. Вдруг земля затряслась с неимоверной силой и из-за ближайших холмов показался он. Тироназавр, мчался в мою сторону. Испугавшись его, я убежал. Добежав до небольшой пещеры, я забежал внутрь. Просидев около 15-ти минут, я все же решил выйти наружу. Подошел я к реке, и решил умыть свое грязное и трусливое лицо, тут ко мне подбежала игуанодона. Я ее погладил, она с улыбкой из своих острых зубов, убежала прочь. Вдруг в воде вдалеке, показался сам мегалозавр, который плыл в противоположную от меня сторону. Я проснулся на своей кровати в половину 8 утра, и начал собираться в школу. Я был рад. Рад встрече с динозаврами...