Составить сказку про мухомор

Гость: Гость:

Жил-был Мухомор. С ним никто не дружил. Однажды около Мухомора пробегал Ежик. Мухомор сказал ему: - Ёжик, давай дружить. - Нет, ты ядовитый, - ответил Ёжик и убежал по тропинке. Обидно стало Мухомору. Тут мимо проходит Зайчик. - Зайчик, давай дружить, - сказал Мухомор. - Нет, ты ядовитый! Я с тобой не буду дружить, – ответил Зайчик и ускакал Мухомору стало очень грустно Видит он на ветке сосны сидит Белка и грызёт орешки. - Белка, давай дружить, - говорит Мухомор. - Нет, - отвечает Белка. – С тобой никто не будет дружить, потому что ты очень вреден и ядовит. Мухомор услышал это и заплакал. Вдруг затрещали ветки деревьев и показался Лось. - Мухомор, почему ты плачешь? – спросил Лось. - Как мне не плакать. Со мной никто не дружит. Я никому не нужен, - сказал Мухомор. - Ты нужен нам – лосям. Мы лечимся мухоморами, - ответил Лось. Мухомор очень обрадовался, что он кому-то нужен и приносит пользу