Жидкость нагнетают в цилиндр под давлением 400 кПа. Рассчитайте силу давления, действующую на поршень, площадь которого 250 см в квадрате

Физика

Жидкость нагнетают в цилиндр под давлением 400 кПа. Рассчитайте силу давления, действующую на поршень, площадь которого 250 см в квадрате

Автор: Гость