Жидкость нагнетают в цилиндр под давлением 400 кПа. Рассчитайте силу давления, действующую на поршень, площадь которого 250 см в квадрате

Физика
Жидкость нагнетают в цилиндр под давлением 400 кПа. Рассчитайте силу давления, действующую на поршень, площадь которого 250 см в квадрате
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Жидкость нагнетают в цилиндр под давлением 400 кПа. Рассчитайте силу давления, действующую на поршень, площадь которого 250 см в квадрате
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