Чем размножаются растения не образующие семян

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Чем размножаются растения не образующие семян
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Растения не образующие семян, размножаются фрагментами вегетативных органов (черешками например),с помощью клубней, луковиц, корневищ (вегетативное размножение) и с помощью спор (генеративное, бесполое размножение).
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