Помогите решить 2 уравненмя. 1) ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛА 9 РАВНО РА??НОСТИ ЧИСЕЛ 120 И 80 2) частное и неизвестное числа и числа 8 равно сумму чисел 320 и 80

Математика

Помогите решить 2 уравненмя. 1) ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛА 9 РАВНО РА??НОСТИ ЧИСЕЛ 120 И 80 2) частное и неизвестное числа и числа 8 равно сумму чисел 320 и 80

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