Помогите решить 2 уравненмя. 1) ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛА 9 РАВНО РА??НОСТИ ЧИСЕЛ 120 И 80 2) частное и неизвестное числа и числа 8 равно сумму чисел 320 и 80
Математика
Помогите решить 2 уравненмя. 1) ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧИСЛА И ЧИСЛА 9 РАВНО РА??НОСТИ ЧИСЕЛ 120 И 80 2) частное и неизвестное числа и числа 8 равно сумму чисел 320 и 80
Ответ(ы):
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Х:8=320+80 Х:8=400 Х=400•8 Х=3200
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