2) (1/3)^(2-x)+3^(x-3)=297+ корень из 9^(x-4); [За ранее спасибо)]

Алгебра

2) (1/3)^(2-x)+3^(x-3)=297+ корень из 9^(x-4); [За ранее спасибо)]

Автор: Гость