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2) (1/3)^(2-x)+3^(x-3)=297+ корень из 9^(x-4); [За ранее спасибо)]
Алгебра
2) (1/3)^(2-x)+3^(x-3)=297+ корень из 9^(x-4); [За ранее спасибо)]
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