Выполните действия: а) 10,45·42; б) 6,387·100; в) 243,2:8; г) 53,5:0,5; д) 248,34·0,1; е) 7,56:100 Тема: Средн??е Арифметическое
Математика
Выполните действия: а) 10,45·42; б) 6,387·100; в) 243,2:8; г) 53,5:0,5; д) 248,34·0,1; е) 7,56:100 Тема: Средн??е Арифметическое
Ответ(ы):
Гость:
а)438,9 д)24,83 е)0,0756б)638,7в)30,4г)107
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия: а) 10,45·42; б) 6,387·100; в) 243,2:8; г) 53,5:0,5; д) 248,34·0,1; е) 7,56:100 Тема: Средн??е Арифметическое
Математика
Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлеба продадут за неделю?
Математика
Ежедневно в магазине продают 50 буханок белого хлеба и 20 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлеба продадут за неделю?