Выполните действия: а) 10,45·42; б) 6,387·100; в) 243,2:8; г) 53,5:0,5; д) 248,34·0,1; е) 7,56:100 Тема: Средн??е Арифметическое

Математика

Выполните действия: а) 10,45·42; б) 6,387·100; в) 243,2:8; г) 53,5:0,5; д) 248,34·0,1; е) 7,56:100 Тема: Средн??е Арифметическое

Автор: Гость