Весною фанетический разбор

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Весною фанетический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Весною  (в е с н о й у ) - 6  б.,7зв.. в  (в) -  согл., парн.  зв.,  парн.  мягок.. е  (е)  - гл.,  безуд.. с  (с)  -  согл.,  парн.,глух.,парн.  тв.. н  (н)  -  согл.,  непарн., зв.,  парн. тв.. о  (о)  -  гл.,уд.. ю  (й)  -  согл.,  непарн.  зв.,  непарн. мягок..    (у)  - гл.,  безуд.. 2 слога.
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