Весною фанетический разбор

Гость: Гость:

Весною (в е с н о й у ) - 6 б.,7зв.. в (в) - согл., парн. зв., парн. мягок.. е (е) - гл., безуд.. с (с) - согл., парн.,глух.,парн. тв.. н (н) - согл., непарн., зв., парн. тв.. о (о) - гл.,уд.. ю (й) - согл., непарн. зв., непарн. мягок.. (у) - гл., безуд.. 2 слога.