Помогите!найди имена сушествительные и определи падежь.Мычит как корова - так гов??рят о чьём - нибудь немелодичном пении.Но эти слова обижают коров , так как они любят музыку .Коровы даже различают музыкальный ритм.Пастухи с п...

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Помогите!найди имена сушествительные и определи падежь.Мычит как корова - так гов??рят о чьём - нибудь немелодичном пении.Но эти слова обижают коров , так как они любят музыку .Коровы даже различают музыкальный ритм.Пастухи с помощью музыки собирают стадо

Автор: Гость