Помогите!найди имена сушествительные и определи падежь.Мычит как корова - так гов??рят о чьём - нибудь немелодичном пении.Но эти слова обижают коров , так как они любят музыку .Коровы даже различают музыкальный ритм.Пастухи с п...
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Помогите!найди имена сушествительные и определи падежь.Мычит как корова - так гов??рят о чьём - нибудь немелодичном пении.Но эти слова обижают коров , так как они любят музыку .Коровы даже различают музыкальный ритм.Пастухи с помощью музыки собирают стадо
Ответ(ы):
Гость:
Корова(И. П),пении( П.п.), коров( В.п.), слова ( И.п.),музыку( В.п.)коровы(И.п.), ритм( В.п) , пастухи( и.).,музыки( Р.п), с помощью(Т.п)
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Помогите!найди имена сушествительные и определи падежь.Мычит как корова - так гов??рят о чьём - нибудь немелодичном пении.Но эти слова обижают коро...
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