Представить в виде квадрата одночлена одна целая

Алгебра
Представить в виде квадрата одночлена одна целая
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