Помогите пожалуйста =) 10 класс - физика - тест. 1. Относительная влажность воздуха 100%. Сравните показания влажного (T1) и сухого (T2) термометров психрометра. А. T1= T2. Б. T1 gt; T2. В. T1lt; Т2. Г. Ответ неоднозначен. ...

Физика

Помогите пожалуйста =) 10 класс - физика - тест. 1. Относительная влажность воздуха 100%. Сравните показания влажного (T1) и сухого (T2) термометров психрометра. А. T1= T2. Б. T1 gt; T2. В. T1lt; Т2. Г. Ответ неоднозначен. 2. Определите абсолютную и относительную влажность воздуха при температуре 20° С, если точка росы равна 10°С. Давления насыщающих паров воды при указанных температурах равны соответственно: 2,33 кПа и 1,22 кПа. А. 1,22 кПа, 48%. Б. 1,22 кПа, 52%.В. 2,33 кПа, 48%. Г. 2,33 кПа, 52%. 3. В комнате имеются два герметичных сосуда с воздухом. В первом из них относительная влажность 70%, во втором 30%. Сравните давление водяных паров в этих сосудах. Плотность воздуха в обоих сосудах одинакова. А. Р1 = Р2. Б. Р1 gt;Р2. В. Р1lt; Р2. Г. Ответ неоднозначен. 4. Давление водяных паров в атмосфере при 20°С равно 1,6 кПа. Выпадет ли роса, если ночью температура воздуха понизилась до 15°С? давление насыщенных паров при 15°С равно 1,71 кПа. А. Выпадет. Б. Не выпадет. В. Ответ неоднозначен. 5. Хозяйка повесила сушить выстиранное белье в комнате, температура воздуха в которой 25° С. Высохнет ли белье быстрее, если открыть форточку, а за окном холодно и идет дождь? А. Высохнет быстрее. Б. Будет сохнуть дольше. В. Время высыхания белья не изменится. Г. Ответ неоднозначен. 6. В герметичном сосуде находится насыщенный пар. Как изменится давление этого пара, если температуру понизить в 2 раза? А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Уменьшится более, чем в 2 раза. Г. Ответ неоднозначен.

Автор: Гость