Собственная скорость моторной лодки 11,8 км/ч. Расстояние, которое проходит моторная лодка по течению за 2,6 ч,больше расстояния,которое она проходит против течения за 3,5 ч , на 3,41 км. Найдите скорость течения реки.

Математика
Собственная скорость моторной лодки 11,8 км/ч. Расстояние, которое проходит моторная лодка по течению за 2,6 ч,больше расстояния,которое она проходит против течения за 3,5 ч , на 3,41 км. Найдите скорость течения реки.
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