Помогите с программированием пожалуйста ( Pascal ). Дан массив случайных целых чисел D из промежутка [0;10], состоящий из 10 элементов. Составить программу вычисления суммы трех элементов. В качестве подпрограммы оформить вычи...
Информатика
Помогите с программированием пожалуйста ( Pascal ). Дан массив случайных целых чисел D из промежутка [0;10], состоящий из 10 элементов. Составить программу вычисления суммы трех элементов. В качестве подпрограммы оформить вычисление суммы трех последовательно расположенных элементов массива с номерами от k до m: D[1], D[2], D[3], D[3], D[4], D[5], D[4], D[5],D[6].
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