Письмо-сочинение солдату не менее 3 листов!Только не копируйте с интернета!

Гость: Гость:

Здравствуйте, солдат Российской армии! Я живу под мирным небом, учусь в школе, у меня есть родные и близкие люди. Все это я имею благодаря вам! Я хочу поблагодарить вас за ваш мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея своей жизни, боролись за мир в нашей стране, за то, что сейчас Мы живем спокойно, за то, что Мы вообще существуем на этом свете. Спасибо! С самого детства нам рассказывают о войне, о войне, которая забрала огромное количество жизней. Сначала мне рассказывала мама, ведя меня на парад, о том, что мы должны чтить память героев, воевавших за наши жизни. К сожалению, в наше ветеранов можно сосчитать на пальцах, а мы последнее поколение, которое увидит их живыми. Все, что мы можем сделать для вас, для погибших солдат – это помнить и благодарить. Ведь именно благодаря вам, существует Россия, такая Россия, в которой мы живем: мирная, без войн и бед. Именно благодаря вам, я каждый день просыпаюсь утром, иду в школу. Я живу, живу благодаря вам! Спасибо! Конечно, с каждым годом, память о ветеранах становится все скуднее.И новое поколение знает о героях войны намного меньше, чем предыдущее. Я хочу, чтобы в будущем, мои дети знали, о том, что были такие герои как Вы. Чтобы они чтили и уважали нашу победу, Вашу победу! Вы бились из последних сил, раненые, больные, взрослые мужчины и еще совсем молодые парни, только закончившие школу. Как мужественны вы были, как силен ваш патриотизм. Сколько партизан и простых солдат, попавших в плен, молчали, не предавали свою Родину, они предпочли умереть медленно, в муках, чем сдаться врагу и тем самым сохранить свою честь и честь России, своей Родины. Сказать спасибо нужно, конечно, не только солдатам и партизанам, но и тем, кто воевал в тылу, а также героям, которые совершили отличительные подвиги. Жизнь ваша, мы прекрасно понимаем, после войны кардинально изменилась. Те, кому удалось выжить, хоть и получили заслуженную благодарность и почет, все же никогда уже не смогли бы вернуться к прежней жизни. Ведь ужас войны, голод, окровавленные товарищи вокруг, огромное количество погибших на руках близких людей.Вы, воевавшие за наши жизни, за мирную Россию, не просто проявили храбрость, но и пожертвовали всем, что у вас было: семьей, близкими людьми и, конечно же, жизнью. Благодаря таким людям как Вы, наша страна одержала победу в очень нелегкой войне с фашизмом. Именно такие люди выковывали победу нашей страны в тылу, сопротивлялись захватчику в плену, воевали на фронте. Я уверена, что никто из Вас, никогда не будет забыт! И подвиг ваш навсегда останется в памяти людей. Если я тебе помог поставь лайк не ленись:3 С инета не копировал, сам писал это сочинение, осталось просто в WordPad`е