Дядя Ваня собрал 48кг белого винограда и 80 кг чёрного.Для продажи собранный виногр??д он разложил в ящики по 8 кг в каждый.Сколько винограда приготовил дядя Ваня для продажи?Решите задачу двумя способами.
Математика
Дядя Ваня собрал 48кг белого винограда и 80 кг чёрного.Для продажи собранный виногр??д он разложил в ящики по 8 кг в каждый.Сколько винограда приготовил дядя Ваня для продажи?Решите задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1.) 48+80=128(кг) всего собрал 2.) 128:8=16(кг) 2 способ 1) 48:8=6(кг) белого 2.)80:8=10(кг) черного 3.) 10+6=16(кг) Ответ:16 килограммов дядя ваня приготовил для продажи Всегда пожалуйста
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