Дядя Ваня собрал 48кг белого винограда и 80 кг чёрного.Для продажи собранный виногр??д он разложил в ящики по 8 кг в каждый.Сколько винограда приготовил дядя Ваня для продажи?Решите задачу двумя способами.

Математика

Дядя Ваня собрал 48кг белого винограда и 80 кг чёрного.Для продажи собранный виногр??д он разложил в ящики по 8 кг в каждый.Сколько винограда приготовил дядя Ваня для продажи?Решите задачу двумя способами.

Автор: Гость