Помогите с заданием 15
Математика
Помогите с заданием 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ {25-x²≥0⇒-5≤x≤5 {x+5>0⇒x>-5 {x+5≠1⇒x≠-4 x∈(-5;-4 ) U (-4;5] √(25-x²)>0⇒log(x+5)2≤0 log(2)2/log(2)(x+5)≤0 1/log(2)(x+5)≤0 x+5<1 x<-4 Ответ x∈(-5;-4)
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