Помогите решить пример плиз
Математика
Помогите решить пример плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим числитель отдельно x³+x²-9x-18=(x³-9x)+(2x²-18)=x(x²-9)+2(x²-9)=(x²-9)(x+2)=(x-3)(x+3)(x+2) подставляем в дробь
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