Помогите решить пример плиз

Математика
Помогите решить пример плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим числитель отдельно x³+x²-9x-18=(x³-9x)+(2x²-18)=x(x²-9)+2(x²-9)=(x²-9)(x+2)=(x-3)(x+3)(x+2) подставляем в дробь 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Stay warm bed. Как переводится
Ответить
Математика
Решите уравнение х+1.7=0
Ответить
Биология
Помогите!!! срочно!!! как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)
Ответить
Математика
Масса одной банки варенья 325 граммов Найди массу банок в 45 упаковках каждый из кот??рых по 8 банок варенья ответ Вырази в килограммах
Ответить
Литература
Наполеон и Кутузов.Что подчеркивает автор романа "Война и мир" в каждом из этих полководцев?
Ответить