Помогите!!! срочно!!! как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)

Биология
Помогите!!! срочно!!! как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариантов множество. надо же видеть само фото. пример: Зимний пейзаж, деревья в снегу, припорошенные снегом, заснеженный лес, снежные верхушки, снежный пейзаж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса одной банки варенья 325 граммов Найди массу банок в 45 упаковках каждый из кот??рых по 8 банок варенья ответ Вырази в килограммах
Ответить
Литература
Наполеон и Кутузов.Что подчеркивает автор романа "Война и мир" в каждом из этих полководцев?
Ответить
География
В какой природной зоне обитает Гиббон?
Ответить
Математика
Подбери двузначное число на которое делится без остатка число 143 ПОМОГИТЕ!!!!
Ответить
Биология
Чем отличаються выгибы человеческого и конного позвоночника?(помогите пожалуйст??)
Ответить