Помогите!!! срочно!!! как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)
Биология
Помогите!!! срочно!!! как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариантов множество. надо же видеть само фото. пример: Зимний пейзаж, деревья в снегу, припорошенные снегом, заснеженный лес, снежные верхушки, снежный пейзаж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса одной банки варенья 325 граммов Найди массу банок в 45 упаковках каждый из кот??рых по 8 банок варенья ответ Вырази в килограммах
Литература