Подбери двузначное число на которое делится без остатка число 143 ПОМОГИТЕ!!!!
Математика
Подбери двузначное число на которое делится без остатка число 143 ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 143/13=11 143/11=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной а) 1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7. СРОЧНОООО!!!!!!!!! Если что номер 780))))
Математика
Гена хочет полностью собрать 160 марок серии Города России.Сейчас у него в 4 раз мен??ше марок этой серии.Сколько марок ему осталось собрать ?.