Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста

Геометрия
Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови. Все вроде как правильно, 72*sin82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Знаки больше и меньше это знаки равенства?
Ответить
Математика
На рисунке 85 угол 1 равен 40°, угол 2 равен 28°, угол 4 равен 105° (см. рис. 85). Найдите угол 3. Ответ дайте в градусах.
Ответить
География
Задание 2 помогите пожалуйстааааа ппооооооооммммоооггииииттттее
Ответить
Английский язык
Пожалуйста перевидите текст.СРОЧНО! (5 класс оксана корпюк стр.138-139)
Ответить
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ!! Здравствуйте. Можно у вас взять интервью? Да,конечно Расскажите как вы начали заниматься спортом? Я начал заниматься спортом е...
Ответить