Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста

Геометрия

Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста

Автор: Гость