Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста
Геометрия
Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь пара??лелограмма ABC,если AB=12 см,угол А=41градус С чертежом пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови. Все вроде как правильно, 72*sin82
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Математика
На рисунке 85 угол 1 равен 40°, угол 2 равен 28°, угол 4 равен 105° (см. рис. 85). Найдите угол 3. Ответ дайте в градусах.