Диагональ основания правильной четырехугольной призмы равна 4корень из 2 см. Плос??ость сечения, проходящего через два противоположных ребра верхнего и нижнего основания, составляет с основанием угол 60 градусов. Найдите: - об...

Геометрия

Диагональ основания правильной четырехугольной призмы равна 4корень из 2 см. Плос??ость сечения, проходящего через два противоположных ребра верхнего и нижнего основания, составляет с основанием угол 60 градусов. Найдите: - объем призмы - площадь сечения.

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