Диагональ основания правильной четырехугольной призмы равна 4корень из 2 см. Плос??ость сечения, проходящего через два противоположных ребра верхнего и нижнего основания, составляет с основанием угол 60 градусов. Найдите: - об...

Геометрия
Диагональ основания правильной четырехугольной призмы равна 4корень из 2 см. Плос??ость сечения, проходящего через два противоположных ребра верхнего и нижнего основания, составляет с основанием угол 60 градусов. Найдите: - объем призмы - площадь сечения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены: теорема Пифагора, определение тангенса,  свойство катета против угла в 30 градусов,  формула объема призмы, формула площади прямоугольника
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